2023-12-07T12:18:00+03:00
2023-12-07T12:23:02+03:00
2023-12-07T12:18:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231207/842489951.html
США рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", заявил Нарышкин
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Соединенные Штаты рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой администрации вплоть до прихода "здравомыслящего" лидера, заявил глава... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сергей нарышкин, свр
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120822.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120822.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120821.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120821.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120820.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83612/08/836120820.jpg
https://1prime.ru/News/20231012/841967907.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой администрации вплоть до прихода "здравомыслящего" лидера, заявил глава СВР России Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки отметил в журнале "Разведчик", что дальнейшая поддержка Киева на фоне "токсичности" вопроса для трансатлантического единства приведет к быстрому падению авторитета Запада.
По его словам, в перспективе Украина превратится в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы.
"В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", — заключил Нарышкин.