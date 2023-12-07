МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют устроить на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой администрации вплоть до прихода "здравомыслящего" лидера, заявил глава СВР России Сергей Нарышкин. Играют с огнем. Нарышкин назвал цену гегемонии Запада

Директор Службы внешней разведки отметил в журнале "Разведчик", что дальнейшая поддержка Киева на фоне "токсичности" вопроса для трансатлантического единства приведет к быстрому падению авторитета Запада.

По его словам, в перспективе Украина превратится в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы.

"В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", — заключил Нарышкин.