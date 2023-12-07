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Во Франции оценили прием Путина в Саудовской Аравии
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Президент России Владимир Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, в стране его встретили с особыми почестями, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... ПРАЙМ, 07.12.2023
новости, в мире, россия, саудовская аравия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, в стране его встретили с особыми почестями, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
Российский лидер 6 декабря, в среду, прибыл в Эр-Рияд, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
"Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями <…>", — написал Филиппо. При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. — прим. ред.)", — написал французский политик.
Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразил готовность приехать с ответным визитом в Россию, отметив положительное влияние отношений Эр-Рияда и Москвы Ближний Восток.
Путин также провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в Абу-Даби.