МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, в стране его встретили с особыми почестями, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

Российский лидер 6 декабря, в среду, прибыл в Эр-Рияд, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

"Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями <…>", — написал Филиппо. При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. — прим. ред.)", — написал французский политик.

Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразил готовность приехать с ответным визитом в Россию, отметив положительное влияние отношений Эр-Рияда и Москвы Ближний Восток.

Путин также провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в Абу-Даби.