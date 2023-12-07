МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. США и Великобритания в следующем году продолжат совершать нападки на Россию в ООН и на других площадках, сообщил глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин. Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине

Директор СВР в статье для журнала "Разведчик" написал, что США и союзники продолжат оказывать давление на Россию.

"Равно как и на всех других несогласных "закладывать душу" и "клясться в верности" неолиберальным ценностям", — подчеркнул он.

По мнению Нарышкина, англосаксы усилят нападки на Москву, в том числе в ООН и на других международных площадках, а также на разных "саммитах за демократию".