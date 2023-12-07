2023-12-07T12:40:29+03:00
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Англосаксы усилят нападки на Россию, заявил глава СВР
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США и Великобритания в следующем году продолжат совершать нападки на Россию в ООН и на других площадках, сообщил глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин. Директор СВР... ПРАЙМ, 07.12.2023
новости, в мире, сергей нарышкин, сша, великобритания, россия, оон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. США и Великобритания в следующем году продолжат совершать нападки на Россию в ООН и на других площадках, сообщил глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин.
Директор СВР в статье для журнала "Разведчик" написал, что США и союзники продолжат оказывать давление на Россию.
"Равно как и на всех других несогласных "закладывать душу" и "клясться в верности" неолиберальным ценностям", — подчеркнул он.
По мнению Нарышкина, англосаксы усилят нападки на Москву, в том числе в ООН и на других международных площадках, а также на разных "саммитах за демократию".