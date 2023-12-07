МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в страны Ближнего Востока показывает, что Россия уверенно чувствует себя на мировой арене, пишет Times of India. Путин предупредил бизнес о принципе "свой — чужой" в Европе

Это также может стать поворотным моментом в решении конфликта с Украиной: страны Запада все меньше поддерживают Киев, и все больше интересуются Ближним Востоком.

Издание отмечает, что момент для визита российского президента в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию выбран очень точно: США и их союзники уделяют основное внимание конфликту между Израилем и ХАМАС.

Украина же все труднее получать военную и финансовую помощь из Вашингтона из-за политического тупика, который тормозит одобрение эти денежных средств. Такая ситуация ставит под вопрос всю помощь от Запада Украине: насколько она будет устойчивой и продолжительной в будущем.

С начала СВО в феврале 2022 года Путин только третий раз совершает большую зарубежную поездку (за пределы бывшего СССР). Посещение стран Персидского залива именно сейчас говорит, что Путин чувствует себя уверенно и показывает что Россия не признает себя изолированной страной. Кроме того, это может говорить и о том, что российский лидер уверен, что у его страны есть преимущество в конфликте с Украиной.

Еще одна важная тема, которая обсуждается, решения ОПЕК+, где Россия играет важную роль. Недавно организация продлила и даже увеличить сокращение добычи нефти.

Действия Путина демонстрируют миру, что он способен использовать выгодные ему возможности: страны Запада все больше показывают раскол, поддержка Украины снижается, в американском Сенате политический тупик. Это все играет в пользу России в текущем конфликте с Украиной. Однако пока поддержка Киева его союзниками все еще продолжается, можно сказать, что следующие ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для российско-украинского конфликта, резюмирует издание.

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