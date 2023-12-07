МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Швеция предоставит США доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах страны, жители страны посчитали такое решение оккупацией, сообщает телеканал SwebbTV. Захарова раскрыла смысл заявлений НАТО о недопущении столкновения с Россией

Ранее Стокгольм и Вашингтон подписали соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, американские ВС получат право использовать 17 шведских баз, объектов и военных зон.

"Что же, черт побери, затеяла партия "Умеренных" и министр обороны Пол Йонсон?", — задалась вопросом журналистка SwebbTV Крис Форсне.

При этом, напоминает телеканал, Швеция даже не является членом НАТО.

Журналист SwebbTV Микаэль Вилльгерт попытался разобраться, где в таком случае провести грань между "военным сотрудничеством" и оккупацией. Он добавил, что партия "Умеренных" "давно обивает пороги в НАТО", однако альянс в конфликте на Украине показал полную недееспособность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.

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