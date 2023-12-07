БРАТИСЛАВА, 7 дек — ПРАЙМ. Санкции против России не работают, но говорить об этом нельзя в высших органах Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Украина ввела санкции против физлиц и юрлиц из России

"Работают или не работают санкции, принятые в огромном количестве против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то как обычно вам скажут, что вы политически некорректный, хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить", — сказал Фицо, отвечая на вопросы в словацком парламенте.

Он отметил, что готовится очередной пакет санкций в отношении России.

"Ответьте себе на вопрос: на что санкции повлияли? Да, с большой вероятностью они могли усложнить жизнь жителям России, но наивно полагать, что если гражданин России не сможет купить американский телефон, то он не сможет его заменить телефоном из Китая или какой-нибудь другой страны", — сказал Фицо.

По его мнению, в итоге санкции привели к тому, что Россия стала самодостаточной в тех отраслях, в которых до этого такой не была, добавив, что наибольший урон от санкций понесла сама Европа.

В октябре словацкий премьер-министр также говорил, что Словакия не поддержит новые санкции ЕС в отношении РФ, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснял, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом.

В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России — "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе страны), с помощью которых вырабатывается больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом".