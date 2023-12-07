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В Индии обеспокоены ограничениями G7 на российские алмазы
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Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, заявил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах. "Уважая решение... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, промышленность, новости, в мире, индия, российские алмазы, запрет, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — ПРАЙМ. Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, заявил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.
"Уважая решение G7, мы хотели бы получить более подробную информацию о том, как такие решения будут реализовываться. У нас есть вопросы о том, что подразумевается под крупным импортером необработанных алмазов в G7 и какими полномочиями он будет обладать при определении соответствия индийского экспорта алмазов требованиям G7", — сказал Шах изданию Economic Times.
Он отметил, что отраслевой регулятор Индии намерен обсудить вводимые ограничения со Всемирным алмазным советом и объединить "все заинтересованные стороны, чтобы гарантировать, что их бизнес не будет нарушен".
Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.