НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — ПРАЙМ. Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, заявил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах. Песков высказался о санкциях на российские алмазы

"Уважая решение G7, мы хотели бы получить более подробную информацию о том, как такие решения будут реализовываться. У нас есть вопросы о том, что подразумевается под крупным импортером необработанных алмазов в G7 и какими полномочиями он будет обладать при определении соответствия индийского экспорта алмазов требованиям G7", — сказал Шах изданию Economic Times.

Он отметил, что отраслевой регулятор Индии намерен обсудить вводимые ограничения со Всемирным алмазным советом и объединить "все заинтересованные стороны, чтобы гарантировать, что их бизнес не будет нарушен".

Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.