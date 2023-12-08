2023-12-08T11:03:00+03:00
2023-12-08T11:10:30+03:00
2023-12-08T11:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231208/842503954.html
В Киеве заканчиваются профессиональные военные, пишут СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киев страдает от нехватки профессиональных военных, поскольку люди призывного возраста не желают воевать за украинские власти, которые они считают коррумпированными и... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , новости, в мире, украина, военные, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196146.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196146.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196145.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196145.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196133.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196133.jpg
https://1prime.ru/global/20231204/842445963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Киев страдает от нехватки профессиональных военных, поскольку люди призывного возраста не желают воевать за украинские власти, которые они считают коррумпированными и некомпетентными, сказано в публикации газеты Washington Post.
"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — передает газета слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным "Дельфин".
По словам военного, гражданские лица желают, чтобы на поле боя воевали профессионалы.
Опрос, проведенный среди украинцев призывного возраста, показал, что многие из них не желают сражаться за армию и национальное правительство из-за распространенной коррупции, пишет издание.
С 24 февраля 2022 года Украина находится в состоянии военного положения, а 25 февраля в стране была введена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестку могут вручить различные официальные лица, включая представителей военкоматов, руководителей предприятий, где работает призывник, председателей комиссий и других должностных лиц.