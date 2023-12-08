МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Киев страдает от нехватки профессиональных военных, поскольку люди призывного возраста не желают воевать за украинские власти, которые они считают коррумпированными и некомпетентными, сказано в публикации газеты Washington Post. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — передает газета слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным "Дельфин".

По словам военного, гражданские лица желают, чтобы на поле боя воевали профессионалы.

Опрос, проведенный среди украинцев призывного возраста, показал, что многие из них не желают сражаться за армию и национальное правительство из-за распространенной коррупции, пишет издание.

С 24 февраля 2022 года Украина находится в состоянии военного положения, а 25 февраля в стране была введена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестку могут вручить различные официальные лица, включая представителей военкоматов, руководителей предприятий, где работает призывник, председателей комиссий и других должностных лиц.