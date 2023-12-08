МОСКВА. 8 дек — ПРАЙМ. Россия не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на условиях Киева, это нереально, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков назвал США "локомотивом" поощрения Украины на войну

"Нет, нереалистично абсолютно", — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.

Российская сторона не раз выражала готовность провести мирные переговоры, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а завершить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки оружия и готовят на своих территориях бойцов ВСУ.

По словам российского президента, если Киев желает начать диалог, ему необходимо отменить свой указ о запрете переговоров.