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В Финляндии заявили о нехватки древесины, пишет СМИ
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В Финляндии заявили о возрастающей нехватке древесины из-за жесткой конкуренции на рынке, пишет финская газета Kauppalehti. Как сообщает издание, лесная промышленность страны... ПРАЙМ, 09.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Финляндии заявили о возрастающей нехватке древесины из-за жесткой конкуренции на рынке, пишет финская газета Kauppalehti.
Как сообщает издание, лесная промышленность страны столкнулась с высокими затратами, причиной чему стала жестокая конкуренция на рынке древесины. Возросшую конкуренцию эксперты связывают с запретом ввоза древесины из России. Финляндия предприняла ряд мер по разрешению ситуации: увеличение производства собственной древесины, импорт из Швеции и стран Прибалтики.
Однако, как отмечают в статье, конкуренция не ослабевает, так как финны все больше используют продукты лесной промышленности для энергопотребления.
Как отметила главный экономист финского лесопромышленного концерна Metsä Group Маарит Линдстрем, на сегодняшний день в Финляндии "сжигают столько, сколько перерабатывает средний целлюлозный завод".