МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Финляндии заявили о возрастающей нехватке древесины из-за жесткой конкуренции на рынке, пишет финская газета Kauppalehti. В Финляндии рассмотрят возможность открыть один ККП на границе с Россией

Как сообщает издание, лесная промышленность страны столкнулась с высокими затратами, причиной чему стала жестокая конкуренция на рынке древесины. Возросшую конкуренцию эксперты связывают с запретом ввоза древесины из России. Финляндия предприняла ряд мер по разрешению ситуации: увеличение производства собственной древесины, импорт из Швеции и стран Прибалтики.

Однако, как отмечают в статье, конкуренция не ослабевает, так как финны все больше используют продукты лесной промышленности для энергопотребления.

Как отметила главный экономист финского лесопромышленного концерна Metsä Group Маарит Линдстрем, на сегодняшний день в Финляндии "сжигают столько, сколько перерабатывает средний целлюлозный завод".