МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Западные санкции подтвердили авторитет России как суверенного и влиятельного игрока на международной арене, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому агентству AFP. Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ

"Те, кто "трубят" об изоляции России, о желании нас в чем-то ограничить, умалчивают о том, что 85% мирового населения живет в государствах, которые не вводили против нас никаких санкций и дорожат добрыми отношениями с Москвой", — заявила Захарова.

Он подчеркнула, что "незаконные рестрикции коллективного Запада" не только не снизили геополитическое влияние России, а наоборот подтвердили международный авторитет государства как самостоятельного и влиятельного игрока на геополитической арене.

По мнению Захаровой, успехам России в преодолении влияния санкций идет отчаянно сопротивление со стороны Евросоюза и США.

"Только в экономической сфере против России идет в ход все: запреты, шантаж, угрозы, давление, конфискации, диверсии", — отметила она.

По мнению представителя МИД России, действуя ограничениями, Запад пытается удержать утрачиваемые доминировавшие позиции в мире. Они давят на страны, воздержавшиеся от введения санкций, пытаясь заставить их присоединиться к ограничительной политике и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с "неугодными".