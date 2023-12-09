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В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов
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Украина вряд ли получит замороженные активы России из-за разногласий среди стран ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным источников агентства, Киев не... ПРАЙМ, 09.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Украина вряд ли получит замороженные активы России из-за разногласий среди стран ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, Киев не получит "хороших новостей" о доступе к прибыли от замороженных в Европе российских активов из-за позиции Франции, Германии и Бельгии. Законопроект, в котором будут указаны предложения по использованию доходов от российских активов, может быть обнародован 12 декабря.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз готовится опубликовать законопроект о введении налога на доходы на прибыль с заблокированных активов, однако в союзе выразили опасение, что не все страны-участницы готовы его поддержать из-за возможных последствий.
В беседе с изданием Politico ряд европейских чиновников отметили, что сомнения по поводу использования доходов от активов России связаны с невозможностью быстро получить прибыль. Данное предложение, по их мнению, не отвечает "приоритетам ЕС по оказанию помощи Украине", так как Киеву понадобится достаточно много времени на то, чтобы получить эти средства.