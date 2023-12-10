МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Европейскому союзу нужно определить приоритеты помощи Киеву, так как его финансовые возможности ограничены, сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью испанской газете Pais. Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом, заявил Путин

"Мы находимся на ранних стадиях обсуждения этой многолетней финансовой структуры. У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли. Средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты", — заявил Альбарес.

Мадрид выступает за переговоры о присоединении Украины к альянсу, отметил дипломат.

В настоящее время ЕС пытается согласовать расходы на военную поддержку Украины на ближайшие четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Утверждение этих планов пока блокируют некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия. Будапешт ранее заявлял, что нет смысла выделять Киеву новые финансы в то время, когда Украина еще не отчиталась за те, которые ей уже были предоставлены.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.