БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — ПРАЙМ. Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов. Более 547 миллиардов рублей частные инвесторы вложили в экономику Чечни

"Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям… Нужно организованное сокращение расходов", — сказал он.

По словам Милея, будет непросто. Он подтвердил еще раз, что страну ждет стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики.

Президент добавил, что без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.

При этом, он отметил, что ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту.

"Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", — заключил Милей.