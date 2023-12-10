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Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов. "Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым... ПРАЙМ, 10.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — ПРАЙМ. Экономике Аргентины нужны шоковые меры, заявил президент страны Хавьер Милей, защищая свою программу сокращения расходов.
"Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям… Нужно организованное сокращение расходов", — сказал он.
По словам Милея, будет непросто. Он подтвердил еще раз, что страну ждет стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики.
Президент добавил, что без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.
При этом, он отметил, что ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту.
"Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", — заключил Милей.