ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Израилю нужно прилагать больше усилий для защиты гражданского населения сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Блинкен положительно оценил израильтян за "эвакуацию" палестинцев: они предписывают покинуть свои дома под угрозой бомбардировок и выделяют "безопасные зоны" в южной части анклава. Однако он отметил, что результаты намерений не всегда ощутимы.

"Мы не видим в достаточных объемах двух вещей. Во-первых, (нужно) обеспечить гуманитарных операторов, которые там есть, начиная с героически проявивших себя сотрудников ООН, сроками деконфликтинга, местами и маршрутами для развоза нуждающимся помощи, которая попадает в Газу", — подчеркнул госсекретарь.

Он предположил, что то же нужно мирным жителям анклава, чтобы те могли уйти из опасных районов.

"Над такого рода вещами мы работаем каждый день, чтобы максимально сузить разницу между намерениями и результатами", — заключил Блинкен.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.