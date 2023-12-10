ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. У США остался один миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Республиканская оппозиция в конгрессе отказывается утвердить запрос администрации на дополнительные 60 миллиардов долларов в помощь Украине, требуя взамен проведения радикальной миграционной реформы.

"У нас остался примерно миллиард долларов на восполнение наших собственных запасов", — сказала Янг в интервью телеканалу CBS.

"Таким образом все сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится все сложнее?.. Или конгресс примет меры к тому, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников, таких как Украина?" — добавила она.

Призывая конгресс утвердить запрос Белого дома, Янг напомнила, что большая часть обсуждаемой помощи Украине "остается дома".

"Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия, боеприпасов. Это американские рабочие места, хорошо оплачиваемые американские рабочие места", — сказала она.