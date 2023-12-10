МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Военные на Украине может устроить протест против президента страны Владимира Зеленского и пошатнуть его положение, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Экс-разведчик в интервью на YouTube-канале Gegenpol подчеркнул, что украинский лидер не стремиться отвечать за многочисленные неудачи Киева и ищет, на кого их переложить. Он уточнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по мнению Зеленского, идеально подходит под эту роль, но претензии к нему могут иметь серьезные последствия.

"Я думаю, что, если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к политическому ослаблению Зеленского. Тогда мы увидим (мэра Киева Виталия) Кличко и Залужного, у которых тоже есть политические амбиции. Думаю, Зеленскому будет трудно пережить этот год", — подытожил аналитик.