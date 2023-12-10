2023-12-10T21:35:00+03:00
2023-12-10T21:43:12+03:00
2023-12-10T21:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231210/842519705.html
"Ответный удар". В США предупредили Зеленского об угрозе внутри Украины
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Военные на Украине может устроить протест против президента страны Владимира Зеленского и пошатнуть его положение, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Экс-разведчик... ПРАЙМ, 10.12.2023
новости, в мире, сша, украина, конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493830.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493829.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84149/38/841493817.jpg
https://1prime.ru/society/20231210/842519469.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Военные на Украине может устроить протест против президента страны Владимира Зеленского и пошатнуть его положение, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик в интервью на YouTube-канале Gegenpol подчеркнул, что украинский лидер не стремиться отвечать за многочисленные неудачи Киева и ищет, на кого их переложить. Он уточнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по мнению Зеленского, идеально подходит под эту роль, но претензии к нему могут иметь серьезные последствия.
"Я думаю, что, если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к политическому ослаблению Зеленского. Тогда мы увидим (мэра Киева Виталия) Кличко и Залужного, у которых тоже есть политические амбиции. Думаю, Зеленскому будет трудно пережить этот год", — подытожил аналитик.