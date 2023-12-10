ЭР-РИЯД, 10 дек — ПРАЙМ. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию подтверждает тесные связи сторон, заявил РИА Новости председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал. Песков прокомментировал сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией

"Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия — это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи опять же свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", — сообщил саудовский принц Турки Аль-Фейсал во время заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" с участием российских дипломатов, депутатов ГД, членов Совета Федерации, религиозных деятелей в Центре исследований и исламоведения имени Короля Фейсала в Эр-Рияде.

Более того, он указал, что позиции на международной арене Саудовской Аравии и России схожи, например, "в вопросе об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Во время эскалации насилия на палестинских территориях, по словам принца, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта.