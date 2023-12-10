ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. "Всякий с мозгами в голове" понимает, что Украина не сможет отбросить Россию к границам 1991 года, конфликт можно решить только дипломатическим путем, сообщил американский сенатор Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNN. В США подсчитали оставшиеся на восполнение запасов вооружения средства

"Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил. Поэтому мы говорим президенту и на самом деле всему миру, что необходимо сформулировать свои цели. Что можно достичь с 61 миллиардом, чего не удалось на 100 миллиардов (долларов уже оказанной помощи — ред.)?" — отметил Вэнс.

Сенатор предполагает, что США сами ставят себя в положение, где они будут вынуждены выплачивать пенсионные пособия украинским старикам и финансировать реконструкцию всей страны.

Кроме этого, он назвал "нелепыми" высказывания представителей Белого дома, включая президента США Джо Байдена, о том, что Москва может пойти дальше и напасть на одну из стран НАТО.

"Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша украинская политика не несет в себе много смысла", — указал сенатор.

Он также негативно оценил опасения, что президент России Владимир Путин "может промаршировать на Польшу или Берлин", предложив европейцам самим озаботиться собственной безопасностью, если они так боятся Россию.