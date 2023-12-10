БРАТИСЛАВА, 10 дек — ПРАЙМ. Словацкий союз автоперевозчиков, который ранее приостановил протест на границе с Украиной, возобновит его с понедельника 11 декабря, сообщили в руководстве организации. Польские перевозчики назвали условие снятия блокады границы с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, надеясь добиться от Еврокомиссии возвращения ранее отмененной системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

"Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены", — указано в публикации.

Говорится, что перевозчики заблокируют въезд с Украины на территорию Словакии, передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет. В прошлом месяце альянс автоперевозчиков указывал о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.

Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после протеста польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска на границе с Украиной. Дальнобойщики из-за этого пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров.

Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест.

Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и проверить их.