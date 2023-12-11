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Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации
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Европейский союз должен отказаться от идеи централизации ради выживания, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польский политик в понедельник, 11 декабря, выступил с... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, в мире, матеуш моравецкий, польша, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейский союз должен отказаться от идеи централизации ради выживания, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польский политик в понедельник, 11 декабря, выступил с речью в парламенте страны.
"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — сказал он.
Моравецкий добавил, что Варшава не согласиться на снижение количества вопросов, которые касаются национальных интересов, в том числе в социальной и военной областях.
Позднее 11 декабря польский Сейм вопрос о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого.