ВАРШАВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейский союз должен отказаться от идеи централизации ради выживания, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польша ответит на "болезненный удар" от Киева, закрыв дверь в Евросоюз

Польский политик в понедельник, 11 декабря, выступил с речью в парламенте страны.

"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — сказал он.

Моравецкий добавил, что Варшава не согласиться на снижение количества вопросов, которые касаются национальных интересов, в том числе в социальной и военной областях.

Позднее 11 декабря польский Сейм вопрос о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого.