МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус". Германия стала тратить на газ больше, даже сократив поставки, сообщили СМИ

Об отмене тарифов заявили лидеры партий, составивших коалиционное правительство страны.

"Мы очень близки к Шенгену <…> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути", — заявил в парламенте бывший премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.

Другой экс-премьер Кирил Петков подтвердил, что Болгария откладывает реализацию плана введения "карательных акцизов" на российский газ. "Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим", — сказал лидер блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.