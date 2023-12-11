МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд одобрил следующий транш для Украины в размере 900 миллионов долларов, средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год, сообщает заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. Замглавы МВФ оценила возможности мировой экономики

"Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год", — приводит слова Рашкована издание Forbes.ua.

По данным издания, это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина хочет получить от фонда 5,4 миллиарда долларов при выполнении условий программы.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.