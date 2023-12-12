МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В Красном море в результате ракетного удара загорелось коммерческое судно, говорится в материале на портале War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников. Израиль возложил вину за захват судна в Красном море на Иран

Ранее в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказали, что было получено сообщение об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту. В ведомстве уточнили, что экипаж в безопасности. Позднее в ведомстве указали, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему кораблю изменить курс на йеменский порт.

"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", — прописано в сообщении.

Отмечается, что вышеуказанное судно Strinda является норвежским химическим танкером.