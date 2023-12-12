2023-12-12T08:14:00+03:00
2023-12-12T09:34:24+03:00
2023-12-12T08:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231212/842535645.html
Химический танкер загорелся Красном море после попадания ракеты
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Красном море в результате ракетного удара загорелось коммерческое судно, говорится в материале на портале War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее в... ПРАЙМ, 12.12.2023
энергетика, новости, в мире, красное море, химический танкер
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420425.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420425.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420424.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420424.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420412.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/04/841420412.jpg
https://1prime.ru/global/20231119/842307403.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В Красном море в результате ракетного удара загорелось коммерческое судно, говорится в материале на портале War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказали, что было получено сообщение об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту. В ведомстве уточнили, что экипаж в безопасности. Позднее в ведомстве указали, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему кораблю изменить курс на йеменский порт.
"Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару", — прописано в сообщении.
Отмечается, что вышеуказанное судно Strinda является норвежским химическим танкером.