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Финляндия намерена открыть крупнейшие КПП на границе с Россией
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Крупнейшие круглосуточные КПП на границе России с Финляндией откроются 14 декабря, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. "Правительство намерено принять решение об... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп, российско-финская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие круглосуточные КПП на границе России с Финляндией откроются 14 декабря, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Решение вступит в силу в ночь со среды на четверг", — говорится в сообщении.
Ожидается, что правительство Финляндии объявит об этом решении во вторник во второй половине дня.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.