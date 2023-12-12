МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие круглосуточные КПП на границе России с Финляндией откроются 14 декабря, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией

"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Решение вступит в силу в ночь со среды на четверг", — говорится в сообщении.

Ожидается, что правительство Финляндии объявит об этом решении во вторник во второй половине дня.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.