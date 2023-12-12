МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Финляндия откроет два пропускных пункта на границе с Россией с 14 декабря, сообщило правительство страны. Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", — говорится в сообщении.

Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.

Также премьер-министр Петтери Орпо заявил, что принятое решение покажет, изменилась ли ситуация в лучшую сторону. Он добавил, что при усугублении проблемы Финляндия готова вновь ввести необходимые ограничения в целях обеспечения национальной безопасности.

Прием заявлений от лиц, находящихся в поисках международной защиты, будет также сосредоточен на КПП Ваалимаа и Ниирала, уточняется в сообщении.

Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.