МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в Евросоюз, снята, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Киев готов попрыгать и сплясать для вступления в ЕС, заявил Кулеба

"Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Они подтвердил, что вопрос совсем не в этом", — отметил министр во вторник в эфире всеукраинского телемарафона.

Кроме того, он уточнил, что никто не сможет остановить интеграцию Украины в ЕС. По его словам, это всего лишь вопрос времени.

Ранее Кулеба провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, по итогам которых министр иностранных дел Венгрии заявил, что вопрос вступления Украины в Евросоюз не проработан, так как он не тактический, а исторический.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, выступил против переговоров о вступлении Украины в блок на текущих условиях, так как предпочтение стране должно отдаваться на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении.