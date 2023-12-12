МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ничего так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как обвинения в сторону его сына Хантера, заявляет интернет-портал Axios, ссылаясь на ближние окружение политика. Байден пожертвует Украиной ради Израиля, заявил эксперт

Согласно информации на портале, Байден делился мыслями со своими помощниками, что его участие в президентских выборах в 2020 году навлекли на его сына уголовные преследования и огромное количество критики консервативных СМИ.

Axios указывает, что только определенные люди в специальное время могут поднимать данную тему, так как американский президент становится очень чувствительным.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. Во второй половине декабря палата представителей запланировала допрос Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием.