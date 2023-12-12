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2023
https://1prime.ru/global/20231212/842543131.html
СМИ раскрыло, что сильнее всего печалит и злит Байдена
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Ничего так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как обвинения в сторону его сына Хантера, заявляет интернет-портал Axios, ссылаясь на ближние окружение политика... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, сша, джо байден, хантер байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ничего так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как обвинения в сторону его сына Хантера, заявляет интернет-портал Axios, ссылаясь на ближние окружение политика.
Согласно информации на портале, Байден делился мыслями со своими помощниками, что его участие в президентских выборах в 2020 году навлекли на его сына уголовные преследования и огромное количество критики консервативных СМИ.
Axios указывает, что только определенные люди в специальное время могут поднимать данную тему, так как американский президент становится очень чувствительным.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. Во второй половине декабря палата представителей запланировала допрос Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием.