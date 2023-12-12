МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложили ограничительные меры против золотодобывающей компании ПАО "Высочайший" и ее основателя Сергея Докучаева, указано в публикации минфина страны. США и Канада расширили антироссийские санкции

"Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC: ПАО "Высочайший" (также известное как GV Gold)", — говорится в заявлении.

Также в санкционный список был включен и основатель компании Сергей Докучаев.

Более того, под рестрикции попали предприниматель Свиблов Владислав Владимирович и компания Highland Gold.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. По последним открытым данным, объем производства компании составлял 276 тысяч унций золота в 2020 году.