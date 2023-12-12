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Золотодобытчики "Высочайший" и Highland Gold попали под рестрикции США
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Соединенные Штаты наложили ограничительные меры против золотодобывающей компании ПАО "Высочайший" и ее основателя Сергея Докучаева, указано в публикации минфина страны. "Следующие... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, россия, сша, антироссийские санкции, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложили ограничительные меры против золотодобывающей компании ПАО "Высочайший" и ее основателя Сергея Докучаева, указано в публикации минфина страны.
"Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC: ПАО "Высочайший" (также известное как GV Gold)", — говорится в заявлении.
Также в санкционный список был включен и основатель компании Сергей Докучаев.
Более того, под рестрикции попали предприниматель Свиблов Владислав Владимирович и компания Highland Gold.
"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. По последним открытым данным, объем производства компании составлял 276 тысяч унций золота в 2020 году.