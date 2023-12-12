ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наложили ограничительные меры против группы компаний, физических лиц и морских судов, которые якобы поставляют в Россию вооружение из Китая и боеприпасы из КНДР, заявили министерство финансов и госдепартамент. США и Канада расширили антироссийские санкции

К визиту в США Владимира Зеленского оба ведомства распространили антироссийские санкции на более чем 250 физических и юридических лиц из стран и секторов экономики.

Министерство финансов объявило о новых мерах против четырех компаний и девяти физических лиц в Китае, включая Гонконг, России и Пакистане, "вовлеченных в закупки вооружений и технологий китайского производства для РФ".

Госдепартамент определил для применения рестрикций "несколько судоходных компаний и связанных с ними судов", которые якобы задействованы в перевозках боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Под санкции, в частности, попала компания Ibex Shipping Inc с принадлежащими ей судами "Мария", "Капитан Якубович" и "Аркадий Чернышев", Azia Shipping Company и Azia Shipping Holdings Limited.

За поставки разнообразной продукции для нужд российского ВПК американцы также ввели санкции против турецких, эмиратских китайских компаний, фирм из Швейцарии, Сингапура, Киргизии, Таджикистана и Мальдивских островов, а также гражданина Южной Кореи.