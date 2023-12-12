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Дефицит бюджета США в ноябре оказался выше прогноза
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Дефицит бюджета США в ноябре составил 314,012 миллиарда долларов против 66,567 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 12.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре составил 314,012 миллиарда долларов против 66,567 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста дефицита бюджета страны до 301,05 миллиарда долларов.
По итогам 2022-2023 финансового года дефицит бюджета США составил 1,695 триллиона долларов.
В ноябре прошлого года был зафиксирован профицит в размере 248,535 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 18% в годовом выражении и составили 588,842 миллиарда долларов, доходы — на 9%, до 274,83 миллиарда долларов.