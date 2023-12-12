МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре составил 314,012 миллиарда долларов против 66,567 миллиарда в октябре, следует из отчета министерства финансов страны. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста дефицита бюджета страны до 301,05 миллиарда долларов.

По итогам 2022-2023 финансового года дефицит бюджета США составил 1,695 триллиона долларов.

В ноябре прошлого года был зафиксирован профицит в размере 248,535 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 18% в годовом выражении и составили 588,842 миллиарда долларов, доходы — на 9%, до 274,83 миллиарда долларов.