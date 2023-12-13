МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Венгрия готова согласиться на помощь Киеву от Евросоюза, но ее членство в альянсе остается "красной линией" для Будапешта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана. Венгрия ждет отчета Украины по миллиардным расходам

На данный момент венгерское правительство выступает против увеличения долгосрочного бюджета блока на 2024-2027 годы, который включает финансирование Украины. Также Будапешт против переговоров о приеме Киева в союз.

По словам советника, Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.

"Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины — два отдельных вопроса. Но, если ЕС считает, что финансирование Украины должно производиться из исправленного бюджета ЕС, тогда два вопроса становятся взаимосвязанными", — подчеркнул Орбан.

Он уточнил, что Венгрия все еще против плана помощи Киеву сроком на четыре года, Будапешту предпочтительнее выделение средств на один год без внесения поправок в бюджет Евросоюза. Венгрия также рассмотрит возможность внести вклад в такой пакет помощи, добавил советник.

По словам Орбана, Будапешт в рамках переговоров о средствах для Киева рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ и выделении дополнительных субсидий для поддержания экономик стран блока.

Однако советник указал на то, что членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта. Он добавил, что Венгрия хочет, чтобы Евросоюз отсрочил начало переговоров об ее вступлении в блок.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.

Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.