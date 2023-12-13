МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Попрошайке из Киева" не удалось убедить США, что Украине важнее, все от него устали, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Зеленский в США будет "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила Захарова

Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, посетил с визитом Вашингтон.

Дипломат отметил, что все "устали от попрошайки из Киева", поэтому поездка украинского лидера не увенчалась успехом. По его словам, Зеленский не убедил американцев, что Украина важнее США.

Антонов также подчеркнул, что очередные антироссийские шаги являются не более чем "попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". По мнению посла, Зеленскому уже ничто не поможет, а Штаты рискуют еще сильнее "увязнуть в трясине" украинского конфликта.

"Смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей. Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", — резюмировал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский едет в США "шаромыжничать с протянутой рукой". По ее словам, он будет умолять о дополнительной финансовой помощи Украине, без которой существование страны окажется под вопросом.