МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Наглость Владимира Зеленского, продемонстрированная в Вашингтоне, приведет Украину к катастрофе, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. СМИ раскрыло, что сильнее всего печалит и злит Байдена

Украинский лидер 12 декабря посетил с визитом столицу США.

"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина", — написал Филиппо в социальной сети X.

Как отметил французский политик, представители конгресса пришли в ярость от поведения Зеленского. По его словам, украинский лидер, таким образом, лишился возможности получить помощь.