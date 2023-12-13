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Во Франции высказались о наглом поведении Зеленского в США
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Наглость Владимира Зеленского, продемонстрированная в Вашингтоне, приведет Украину к катастрофе, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Украинский лидер 12... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, владимир зеленский, джо байден, франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Наглость Владимира Зеленского, продемонстрированная в Вашингтоне, приведет Украину к катастрофе, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Украинский лидер 12 декабря посетил с визитом столицу США.
"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина", — написал Филиппо в социальной сети X.
Как отметил французский политик, представители конгресса пришли в ярость от поведения Зеленского. По его словам, украинский лидер, таким образом, лишился возможности получить помощь.