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Медведев объяснил слова Байдена по Украине
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Заявления президента США Джо Байдена означают, что Вашингтон видит победу как сохранение Украины на карте, неважно, в каких границах, заявил зампредседателя Совета безопасности... ПРАЙМ, 13.12.2023
финансы, новости, в мире, дмитрий медведев, джо байден, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена означают, что Вашингтон видит победу как сохранение Украины на карте, неважно, в каких границах, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Владимир Зеленский 12 декабря посетил с визитом Вашингтон, где побеседовал с главой Белого дома.
"По Байдену, "победа" теперь означает, что…. "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", — сказал Медведев.
Он добавил, что Байден теперь говорит, что Украина может себя только защитить и только сегодня, о завтрашнем дне речь не идет.