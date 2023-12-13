МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена означают, что Вашингтон видит победу как сохранение Украины на карте, неважно, в каких границах, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Антонов назвал Зеленского "попрошайкой из Киева"

Владимир Зеленский 12 декабря посетил с визитом Вашингтон, где побеседовал с главой Белого дома.

"По Байдену, "победа" теперь означает, что…. "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", — сказал Медведев.

Он добавил, что Байден теперь говорит, что Украина может себя только защитить и только сегодня, о завтрашнем дне речь не идет.