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Россия продолжит давить неонацистов на Украине, заявил Медведев
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Вооруженные силы России и дальше будут давить украинских неонацистов, США понимают, что это неизбежно. Так написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы России и дальше будут давить украинских неонацистов, США понимают, что это неизбежно. Так написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне провел встречу с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявлял, что Киев сумеет "сдержать дальнейшую агрессию" со стороны России.
Как отметил Медведев, Белый дом понимает, что ВС России неизбежно продолжат давить неонацистов на Украине.
"Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете", — добавил он.