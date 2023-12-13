МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы России и дальше будут давить украинских неонацистов, США понимают, что это неизбежно. Так написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зеленский в США будет "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила Захарова

Президент США Джо Байден в Вашингтоне провел встречу с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявлял, что Киев сумеет "сдержать дальнейшую агрессию" со стороны России.

Как отметил Медведев, Белый дом понимает, что ВС России неизбежно продолжат давить неонацистов на Украине.

"Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете", — добавил он.