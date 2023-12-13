ВАРШАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инцидент с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете, заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня. Раскрыто, как Польша вредит экономике Украины

Ранее депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун огнетушителем погасил в здании парламента ханукальные свечи. По его мнению, сам факт зажжения ханукальных свечей "сатанинский" и "не может происходить в польском сейме".

"Мы можем спросить, кому было важно, чтобы в такой важный день для Польши в польском сейме случилось что-то подобное, чтобы миру был представлен такой образ польского сейма, польского парламента, Польши, а не образ демократии, нового правительства", — отметил Холовня.

Он подчеркнул, что произошедшее указывает на российскую повестку.

Кроме того, вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак может лишиться поста из-за выходки своего однопартийца.

"Мы все согласны с тем, что это абсолютно агрессивный, глупый, дикий поступок, который имел место вчера, ясным образом вписывается в ожидания врагов Польши. Я жду ясной позиции и вице-спикера Босака и "Конфедерации", — пояснил Холовня.

Польская прокуратура начала расследование против Брауна по этому делу. В отношении депутата был принят ряд мер, таких как штраф в размере половины депутатской зарплаты и лишение депутатского пособия на полгода.