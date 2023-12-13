ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Конгрессмены, не поддерживающие выделение помощи Украине, больше заботятся о том, как унизить президента США Джо Байдена, чем о национальной безопасности страны или мировой политике, заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. Байден сделал заявление о помощи Украине

"Проблема в том, что многие члены конгресса не хотят видеть победу Байдена ни на одном из фронтов. Люди не могут отделить "дать Байдену победить" от того, чтобы позволить Украине выиграть. Они думают меньше о национальной безопасности США, европейской безопасности, международной безопасности или мировой политике, чем о том, как они могут унизить Байдена", — сообщила Хилл в беседе с изданием Politico.

Представители Республиканской партии в Сенате и в Палате представителей заблокировали запрос Белого дома о выделении финансирования для Украины и других потребностей. Однако Белый дом предупредил, что у них осталось всего несколько недель, после которых помощь для Украины исчерпается.

Президент СЩА Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, но не получил ясной поддержки в Конгрессе. Если о помощи для Украины не договорятся сейчас, этот вопрос придется отложить до января после рождественских каникул.

Ранее 12 декабря в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден заявил, что одобрил пакет помощи Киеву на сумму 200 миллионов долларов.