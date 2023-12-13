МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Утечка данных из Пентагона еще сильнее задержала наступление Киева, которое и так затягивалось в ожидании западных поставок вооружения, написала газета Washington Post. В США высмеяли просьбу Киева поставить F-16

В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов касательно стратегии украинских войск. Отмечалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от оценивался как значительный.

"Несмотря на заверения, утечки сыграли по меньшей мере небольшую роль в отсрочке начала контрнаступления, которое Киев уже откладывал в ожидании больших поставок оружия Западом", — указывает издание.

Как отмечает Washington Post, власти Украины решили перенести начало контрнаступления, поскольку им "требовалось время, чтобы оценить ситуацию".

В то же время чиновники из США заверяли Киев, что польза, которую Россия могла извлечь из слитых документов, была незначительной.

По информации Washington Post, особенность этой утечки состояла в том, что документы попали в сеть спустя всего недели после того, как с ними ознакомилось высшее военное начальство.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.