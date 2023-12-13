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ЕК подтвердила, что разблокирует часть средств Венгрии накануне саммита
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ЕК подтвердила информацию о разморозке 10,2 миллиарда евро для Венгрии из бюджета Европейского союза. Эти средства заблокировали на год, так как Будапешту предъявляли обвинения в... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, ек, саммит ес, венгрия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. ЕК подтвердила информацию о разморозке 10,2 миллиарда евро для Венгрии из бюджета Европейского союза.
Эти средства заблокировали на год, так как Будапешту предъявляли обвинения в нарушении европейских норм верховенства права.
Отмечается, что активы согласились разблокировать в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться вопросы по Украине. Венгрия выступает против продолжения финансирования Киева и против принятия этого государства в блок.
"После тщательной проверки, взаимодействия с венгерским правительством Еврокомиссия сочла, что Венгрия приняла меры… Это означает, что часть средств из Фонда политики сплочения более не блокируется, Венгрия может приступать к запросу компенсации в размере 10,2 млрд евро", — говорится в документе.
12 декабря ЕК заявила, что только узнала о том, что Венгрии так и не выделили десять миллиардов финансирования из бюджета Евросоюза. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".