БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. ЕК подтвердила информацию о разморозке 10,2 миллиарда евро для Венгрии из бюджета Европейского союза. СМИ узнали, при каких условиях Венгрия позволит ЕС помочь Украине

Эти средства заблокировали на год, так как Будапешту предъявляли обвинения в нарушении европейских норм верховенства права.

Отмечается, что активы согласились разблокировать в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться вопросы по Украине. Венгрия выступает против продолжения финансирования Киева и против принятия этого государства в блок.

"После тщательной проверки, взаимодействия с венгерским правительством Еврокомиссия сочла, что Венгрия приняла меры… Это означает, что часть средств из Фонда политики сплочения более не блокируется, Венгрия может приступать к запросу компенсации в размере 10,2 млрд евро", — говорится в документе.

12 декабря ЕК заявила, что только узнала о том, что Венгрии так и не выделили десять миллиардов финансирования из бюджета Евросоюза. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".