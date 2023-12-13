БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. ЕК подтвердила информацию о разморозке 10,2 миллиарда евро для Венгрии из бюджета Европейского союза.

Будапешт, Венгрия

СМИ узнали, при каких условиях Венгрия позволит ЕС помочь Украине

Эти средства заблокировали на год, так как Будапешту предъявляли обвинения в нарушении европейских норм верховенства права.

Отмечается, что активы согласились разблокировать в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться вопросы по Украине. Венгрия выступает против продолжения финансирования Киева и против принятия этого государства в блок. 

"После тщательной проверки, взаимодействия с венгерским правительством Еврокомиссия сочла, что Венгрия приняла меры… Это означает, что часть средств из Фонда политики сплочения более не блокируется, Венгрия может приступать к запросу компенсации в размере 10,2 млрд евро", — говорится в документе.

12 декабря ЕК заявила, что только узнала о том, что Венгрии так и не выделили десять миллиардов финансирования из бюджета Евросоюза. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".