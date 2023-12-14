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Путин обвинил НАТО в нынешних трагедиях
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Причиной сегодняшних трагедий стало желание НАТО подобраться к российским границам, заявил президент страны Владимир Путин. "Плюс безудержное стремление подползти к нашим... ПРАЙМ, 14.12.2023
новости, в мире, владимир путин, россия, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Причиной сегодняшних трагедий стало желание НАТО подобраться к российским границам, заявил президент страны Владимир Путин.
"Плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия", — сказал он в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.
Путин также назвал одной из причин проблем свержение украинского президента Виктора Януковича.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Как ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, альянс был создан как инструмент сдерживания России, он не отказался от своих планов.