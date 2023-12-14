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Маск выразил симпатию Путину
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы в будущем получить российский паспорт, и выразил симпатию президенту России Владимиру Путину, передает... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, маск, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы в будущем получить российский паспорт, и выразил симпатию президенту России Владимиру Путину, передает телеканал 360.
"Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт в будущем", — отметил Маск в рамках онлайн трансляции в социальной сети Х.
Бизнесмен добавил, что если отбросить предвзятость, то российский лидер "неплохой мужик". Маск заявил, что следит за деятельностью президента Путина и читает отрывки из его выступлений.
Он также отметил, что ожидает важных заявлений от Путина в рамках выступлении президента во время прямой линии.