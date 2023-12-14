МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы в будущем получить российский паспорт, и выразил симпатию президенту России Владимиру Путину, передает телеканал 360. Маск раскритиковал Украину из-за ареста американца

"Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт в будущем", — отметил Маск в рамках онлайн трансляции в социальной сети Х.

Бизнесмен добавил, что если отбросить предвзятость, то российский лидер "неплохой мужик". Маск заявил, что следит за деятельностью президента Путина и читает отрывки из его выступлений.

Он также отметил, что ожидает важных заявлений от Путина в рамках выступлении президента во время прямой линии.