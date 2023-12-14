БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в объединение, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. В Австрии усомнились в возможных преимуществах от вступления Украины в ЕС

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии", — написал Мишель в Twitter.

В ноябре ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий.

В решению на саммите лидеры ЕС решили также предоставить Грузии статус кандидата в члены союза. В ЕС объяснили предоставление данного статуса выполнением Грузией необходимых условий, выдвинутых ей Брюсселем.

Ранее Будапешт заявлял, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.

Вступление в ЕС занимает не один год. Так, Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в союз вступила Хорватия в 2013 году, процесс занял десять лет. В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Брюссель выдвинул Киеву несколько условий.