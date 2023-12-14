МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении более 90% банковского сектора России, говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый год. Великобритании может грозить дефицит фруктов и овощей, предупреждают СМИ

"Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка России, так и министерства финансов, нанося удар в сердце российской финансовой системы. В совокупности с другими банками, под санкции попало более 90% российского банковского сектора", — сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.