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2023
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В Британии раскрыли объем санкции в отношении банковского сектора России
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Великобритания ввела санкции в отношении более 90% банковского сектора России, говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый... ПРАЙМ, 14.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении более 90% банковского сектора России, говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый год.
"Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка России, так и министерства финансов, нанося удар в сердце российской финансовой системы. В совокупности с другими банками, под санкции попало более 90% российского банковского сектора", — сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.