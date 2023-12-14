БУДАПЕШТ, 14 дек — ПРАЙМ. Для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится еще не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Лидеры ЕС начали переговоры о вступлении Украины и Молдавии в союз

"Вслед за этим страны-члены должны дать единогласное согласие даже на составление конкретного переговорного пакета, а в последующие годы в ходе переговорного процесса вступление Украины в Евросоюз должно быть единогласно поддержано не менее, чем в 70 местах", — приводит слова Орбана газета Magyar Nemzet.

По его словам, венгерское правительство по-прежнему считает Украину не готовой к членству в ЕС, а премьер-министр Виктор Орбан удалился из зала во время вынесения решения, чтобы "не брать на себя ответственность за это ошибочное решение", но не мешать при этом принять его остальным 26 странам.

Ранее источник в ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что венгерский лидер "отлучился временно из зала, где прошло голосование". При этом он подчеркнул, что отсутствие Орбана было с ним заранее согласовано "в конструктивной манере".

Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.