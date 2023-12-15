МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц во время голосования стран ЕС по началу переговоров о вступлении Украины предложил премьеру Венгрии выйти из зала и попить кофе, когда обсуждения зашли в тупик, рассказало издание Politico, ссылаясь на знакомых с ситуацией чиновников. Орбан призвал прекратить выделять Украине деньги из бюджета ЕС

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", — сообщает издание.

Как говорится в материале, Шольц предложил Орбану на время покинуть помещение, так как венгерский премьер-министр не желает соглашаться на начала переговоров. По словам канцлера, это могло помочь лидерам стран-членов Евросоюза принять решение в пользу переговоров, а Орбан сможет сказать, что не голосовал "за".

Издание отметило, что действия Шольца вызвали удивление со стороны Брюсселя, так как его решения, начиная с 2021 года (с момента назначения на должность канцлера — ред.) и вплоть до настоящего момента разочаровывали. Как отмечают эксперты, это может быть связано с отсутствием у него навыков ведения переговоров в сравнении с бывшим канцлером Ангелой Меркель.

Как пишет Politico, предложение лидеру одной из стран ЕС покинуть комнату весьма необычно. Фактически, официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.

Ранее поступила информация, что Венгрия блокировала пакет военной помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Сообщается, что Будапешт блокирует практически все принимаемые по Украине решения Евросоюза. В первую очередь это касается начала переговоров по вступлению страны в ЕС. Орбан отметил, что это историческое решение, которые не может быть принято "на скорую руку".