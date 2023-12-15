АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты после того, как провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), потеряли Анкару в качестве союзника, передает турецкое издание Milliyet. Турция попросила США не лезть в палестино-израильский конфликт, пишут СМИ

"США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция — страна, которая является гарантией для НАТО", — следует из текста публикации.

По данным газеты, турецкая сторона выражает недовольство таким поведением со стороны США. Штаты должны вести себя как настоящие союзники, перестать заниматься "умственной гимнастикой" на карте партнера, чтобы завоевать поддержку и доверие турецкого народа.

В газете заключили, что Анкара внимательно наблюдает за действиями США в Сирии, в особенности, связанными с РПК.

Рабочая партия Курдистана — организация, борющаяся за политические права курдов, проживающих на территории Турции, а также создание курдской автономии. Признана террористической в ряде стран, в том числе в США и Турции. В России этого статуса не имеет.