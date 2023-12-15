МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Германии читатели издания Die Welt раскритиковали обращение канцлера страны Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

В материале упоминаются слова Шольца о том, что Путин сделал ставку на скорый уход международных союзников Украины. По словам Шольца, нельзя сбрасывать со счетов то, что этот план может сработать.

"И именно поэтому Германия жертвенно прыгает за "утопающим" и тонет вместе с ним. Отлично! Начните переговоры", — написал один из комментаторов.

"Шольц, вы должны представлять интересы немцев. Вы вкладываете десятки миллиардов налоговых денег в страну, которая уже проиграла!" — отметил другой читатель.

"Это просто безумие. Украина не была и не является нашей заботой", — отметил третий.

"Конфликт был проигрышным для Запада и Украины с самого начала", — поделился мнением еще один комментатор.

"Украина, очевидно, гораздо важнее для Шольца, чем его собственная страна", — резюмировали читатели.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.