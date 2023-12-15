БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Венгрия не препятствовала принятию странами-членами решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, поскольку у нее будет возможность остановить этот процесс еще 75 раз, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Венгрия вновь заблокировала пакет финансовой помощи Украине

Ранее Будапешт наложил вето на выделение Украине финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Кроме того, Орбан отмечал, что принятие Украины в союз обернется катастрофой для сообщества.

"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", — рассказал венгерский лидер в эфире радио Kossuth.

Политик заключил, что окончательное решение предстоит принять парламентам 27 стран.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев выполнил почти все требования для запуска переговорного процесса. В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов прыгать и плясать, чтобы выполнить необходимые для вступления в ЕС условия.