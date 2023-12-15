2023-12-15T13:22:56+03:00
2023-12-15T13:22:56+03:00
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В Кремле рассказали, когда Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС
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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут затянуться на годы и десятилетия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Переговоры о вступлении в ЕС... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, грузия, молдавия, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут затянуться на годы и десятилетия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", — рассказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России также отметил, что ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в союз.
"ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории — и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение. Это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам", — подчеркнул политик.
Кроме того, намерения Молдавии, Украины и Грузии присоединиться к Евросоюзу обусловлены политическими мотивами, а также желанием досадить российской стороне отметил Песков.
Ранее саммит Евросоюза решил запустить переговорный процесс с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.