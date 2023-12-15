МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут затянуться на годы и десятилетия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков оценил влияние поддержки Украины Западом на СВО

"Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", — рассказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России также отметил, что ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в союз.

"ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории — и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение. Это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам", — подчеркнул политик.

Кроме того, намерения Молдавии, Украины и Грузии присоединиться к Евросоюзу обусловлены политическими мотивами, а также желанием досадить российской стороне отметил Песков.

Ранее саммит Евросоюза решил запустить переговорный процесс с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.